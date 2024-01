Sal revela o seu pior lado: «Se o meu pai morrer, já não precisamos de esquemas»

Há 1h e 11min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão), escondida, fica em choque por ouvir Rui (Nuno Pardal) e Sal (Carolina Amaral) a falarem que os seus planos de venderem a fazenda ficaram mais próximos de se concretizar com o acidente de Justino. Rui olha intrigado para Sal a dizer que não precisam de vender a fazenda à pressa se Justino tiver ficado muito mal do acidente e herdar a fortuna dele. Rui sonda Sal sobre a possibilidade de ela ficar a gerir a fazenda, com Sal a concluir que é mesmo melhor vender tudo por não querer trabalhar com alguém como Cacau.