Sal vai ao programa do «Goucha» e faz apelo por Cacau

Há 2h e 42min

Em «Cacau», Rui (Nuno Pardal) diz a Simone (Alexandra Lencastre) que se deve ausentar por uns tempos para viajar com Brigitte, não tendo outra hipótese para sobreviver senão ir com ela. Ambos olham espantados para Sal (Carolina Amaral) na televisão no programa do Manuel Luís Goucha. Sal faz um apelo público no programa do Manuel Luís Goucha para que todos a informem imediatamente se tiverem alguma pista sobre Cacau. Manuel Luís Goucha questiona Sal sobre os boatos que correm dela não querer dividir a sua herança com a irmã. Sal vinca na televisão que todas as difamações sobre não querer dividir a herança com Cacau são falsas, dizendo sempre ter querido ter uma irmã. Rui e Simone aplaudem o plano de Sal, que irá saber antes de toda a gente onde está Cacau e assim conseguirem acabar com ela.