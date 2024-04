Há 3h e 47min

Em «Cacau», Cony conta a Marco (Diogo Amaral) que os planos do grande chefe já estão em curso, tendo tratado de contaminar as águas de todas as propriedades ao redor da Bela Vista para elas poderem ser compradas muito baratas para a construção do resort de luxo. Marco diz que os seus planos passam por casar-se com Cacau (Matilde Reymão) e assim já podem utilizar essas águas, mesmo que ela não queira vender.