Afonso Vaz assume relação: «Estou solteiro-comprometido». Saiba tudo aqui!

Afonso Vaz enfrenta dilemas: «Ter a alimentação da Alice ou comer como na semana da recruta?» Veja as escolhas do ex-concorrente

Afonso Vaz foi expulso na gala do último domingo. Em entrevista exclusiva ao site da TVI, o ex-concorrente esclareceu que não tencionava apaixonar-se dentro da casa d'O Triângulo, no entanto, admite que não descartava essa hipótese: «Não era o meu objetivo entrar num programa para ter um relacionamento, porém, é como a música diz: ‘Deixa acontecer, naturalmente’», brinca.

«Eu gosto mesmo muito de fazer essa questão do flirt, mas eu prefiro estar numa relação», esclareceu o ex-concorrente.

Quando questionado sobre a sua aproximação com Carolina Aranda na primeira semana do jogo, Afonso garante que já não há «espaço para flirts» na sua vida: «Se continuasse, podia ser que alguma coisa surgisse… Com a minha passagem cá fora, na minha reentrada eu não vi qualquer hipótese de acontecer nada. Até porque eu tinha algumas coisas por resolver cá fora e durante essa semana que cá estive, consegui resolver e estou com quem quero estar».

Confessa que o que procura numa parceira é «alegria, sorriso contagiante, dar-se bem com todos e dominar a arte do saber-estar».

Mafalda Oliveira questionou o convidado: «Podemos assumir que o Afonso está comprometido?»

«Sim, solteiro-comprometido», brincou. «Estou solteiro, não tenho uma relação. Ela própria diz o mesmo. Porém, eu estou só com ela, ela está só comigo e em breve, quem sabe», explicou.