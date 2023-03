Isa Oliveira conta pormenores da relação com «jogador de futebol do Benfica»

Isa Oliveira revela pormenores da ex-relação: «Foi com um jogador de futebol. Do Benfica». Saiba tudo

Durante um jantar a sós com Domingos Terra, Isa Oliveira contou que o último relacionamento foi com um jogador de futebol… do Benfica. Isa revelou ainda que a relação começou pelas redes sociais, durou quatro meses e acabou com uma traição.

«Não foi assim tão sim senhora, o meu irmão sempre me tentou proteger disso (…) Começou pelo pior meio que foi as redes sociais e ele era mais novo. Quatro meses até que ele me decidiu trair», declarou. «Eu fiquei mesmo mal, porque não estava à espera das coisas que se passaram, apesar de ele ser mais novo».

Recorde-se que, recentemente, Flávio Furtado revelou que Isa Oliveira é irmã de um jogador de futebol conhecido. «Ela é irmã de um grande jogador de futebol, ou pelo menos, já foi, que hoje em dia é comentador desportivo, se não me engano, o Paulo Sérgio», revelou.

Paulo Sérgio iniciou a carreira no Sporting Clube de Portugal, em 2003, e passou por vários clubes como a Académica, Belenenses e Estrela da Amadora. Para além disso, também representou vários clubes em Espanha, Chipre, Brunei e Indonésia. O avançado retirou-se das competições oficiais na temporada de 2019/2020.