Alice Santos volta a causar polémica nas redes sociais! Descubra o que disse desta vez

Durante a gala do passado domingo, Cristina Ferreira confrontou Alice Santos se esta se está a «borrifar para os seus colegas», tendo em conta as opiniões negativas dos outros concorrentes em relação a si. O grupo confessou que a concorrente assume um papel individualista na casa e que não se preocupa com os o grupo, especialmente no que toca à divisão da comida.

Alice Santos, depois de ouvir os comentários dos colegas acerca de si e depois de ter sido questionada por Cristina Ferreira não hesitou em responder: «Todos sabem que eu tenho uma alimentação diferente. Eu no início até estava a comer a mesma coisa que a Tamara fazia, mas como eu não estou habituada tive borbulhas pela primeira vez e tive de fazer um detox total, porque se não isto não ia resultar aqui na casa». Às acusações que lhe são feitas acerca da falta de sensibilidade desta no que toca à escassez de comida na casa, a concorrente defendeu-se dizendo que come o que os colegas não comem e, para além disso, tendo em conta que a sua alimentação é mais restrita, é natural que tenha liberdade em comer mais quantidade dos alimentos que estão incluídos na sua dieta.

Depois desta conversa, a polémica frase «Tive borbulhas pela primeira vez e tive de fazer um detox total, porque se não isto não ia resultar aqui na casa» gerou uma onda de comentários nas redes sociais nas horas seguintes e muito se falou sobre a postura da concorrente.