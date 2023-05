Ana Guiomar faz revelação estrondosa: «Vou contar-vos um segredo»

Ana Guiomar fica perplexa com comentário de Diogo Valsassina: «Acabou de ultrapassar todos os limites do bom senso»

Esta quinta-feira, 18 de maio de 2023, Ana Guiomar decidiu fazer uma revelação surpreendente sobre uma cena de «Festa é Festa».

«Vou contar-vos um segredo», começou por escrever a atriz, deixando os seguidores muito curiosos.

«Muitas vezes me perguntam se gravamos as cenas à primeira, como é que conseguimos, quantas vezes corta antes de ficar bem. Estas cenas do episódio de hoje, estão na lista de cenas mais difíceis de gravar. Morria sempre a rir de cada vez que abria uma caixa. 😅», revelou.

Lembre-se que a atriz dá vida a Aida a esposa de Tomé, interpretado por Pedro Teixeira.

Veja a publicação completa: