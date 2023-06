Bárbara Parada comenta relação de Inácia Nunes e Carolina Aranda: «Foi lindíssimo assistir de cá de fora»

Carolina Aranda atende o telefone do TVI Extra e fala sobre Inácia Nunes. Veja tudo!

Bárbara Parada esteve presente no TVI Extra, esta terça-feira, 6 de junho, e comentou a relação de Carolina Aranda e Inácia Nunes, um dos temas em destaque no programa.

A ex-concorrente da última edição do Big Brother acredita que a amizade que as duas criaram dentro d’O Triângulo foi «genuina» e confessa que espera que continue assim cá fora.

«Seja amizade, seja amor, atração, o que for, sei que elas as duas são lindíssimas e acho que trazer uma amizade assim de um reality show… Eu não consegui conectar-me assim com uma amiga lá, ou um amigo. Quer dizer, conectei-me ainda mais!», começou por dizer.

«Gosto muito, muito, delas as duas e acho que é mesmo genuíno. Adorei ver aquele amor, amizade a crescer. Foi lindíssimo assistir de cá de fora e continuem assim, porque realmente a relação delas é linda», acrescentou Bárbara Parada.