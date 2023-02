Bárbara Parada responde sem rodeios a pergunta: «Achas que o Miguel te usou?»

Bárbara Parada esteve esta quarta-feira, dia 22 de fevereiro, no programa Dois as 10 a revelar os motivos que levaram ao fim da relação com Miguel Vicente. Bárbara Parada mostrou-se muito magoada com algumas atitudes do vencedor do Big Brother.

Durante a conversa, Cláudio Ramos pergunta a Bárbara Parada: «Achas que o Miguel te usou dentro da casa para chegar mais longe?».

A jovem respondeu: «Eu honestamente não quero pensar mesmo que o que eu vivi com o Miguel lá dentro foi mentira, porque eu acredito que tenha havido sentimento. Agora vou vos ser sincera, a pessoa que eu conheci cá fora não tem nada a ver com a que conheci lá dentro. Nada», declarou, admitindo que, apesar do fim da relação, ainda nutre sentimentos por ele. «Infelizmente ainda gosto muito dele. Ainda sinto muita coisa por ele. Se não não estava a passar o que eu passei. Inclusive, sinto que este final é bom para mim, mas também para os meus pais, porque eles estão a sofrer muito também».

