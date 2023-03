Fim da relação de Miguel Vicente e Bárbara Parada é tema de conversa n’O Triângulo: «Aquilo não ia funcionar…»

N’O Triângulo, os concorrentes estiveram à conversa sobre o fim da relação de Miguel Vicente e Bárbara Parada, concorrentes da última edição do Big Brother, e confessaram que não acreditavam no futuro do casal.

«O namoro do Miguel (Vicente) e da Bárbara (Parada) já acabou lá fora», começou por comentar Lívia Ferreira.

«Ainda durou três semaninhas», brincou Tiago Feliciano.

Sílvia deixou a sua opinião sobre o casal e afirmou: «Eu achava que a Bárbara não era mulher para o Miguel, não é por nada…».

«Por isso que estou a rir: acho que era uma coisa que mais que vista que aquilo não ia funcionar (…) É como a Joana (Albuquerque) e o Savate aquilo também estava visto que não tinha pernas para andar», atirou Tiago Feliciano.