Concorrentes vão passar a noite fora da casa d’O Triângulo. Perceba o que aconteceu

«Vão ter 3 minutos e 37 segundos pra estar aqui fora com o vosso saco de bagagem prontos para sair da casa!» O que irá acontecer a todos?

Na semana do recruta, tudo voltou a mudar na casa d’O Triângulo! O Comandante César Diabo, acompanhado por dois militares,Válter Vieira e Rubim Fonseca, vão testar os limites dos concorrentes com várias provas de resistência física ao longo dos dias.

Durante a tarde desta segunda-feira, 6 de março, o comandante fez uma nova visita à casa d’O Triângulo e surpreendeu os concorrentes com uma nova ordem: «Vão ter 3 minutos e 37 minutos para estar aqui fora com o vosso saco de bagagem, prontos para sair da casa!».

Os concorrentes apressaram-se a cumprir as ordens do comandante e mostram-se ansiosos com o que irá acontecer.

Acompanhe todas as emoções ao longo da noite.