Isa Oliveira ameaça desistir do programa, mas outra concorrente parece querer seguir o exemplo

Lívia Ferreira desaba depois da gala: «Eu vou desistir do programa (…) Não aguento mais»

Isa Oliveira chora em pânico e ameaça desistir do jogo: «Eu estou a entrar em colapso, juro!»

O Triângulo ainda agora começou e parece que já há quem queira desistir do programa. A primeira a mostrar essa vontade de forma mais vincada foi Isa Oliveira, que depois da gala de ontem e da prova da piscina, mostrou-se cansada do jogo e com vontade de abandonar a casa.

«Eu estou a entrar em colapso. Vou desistir», disse a Moisés Figueira. Depois, na sala do Mestre, a concorrente desabafou: «Há provas que eu devia estar preparada, mas para esta não estava. Não quero continuar», disse lavada em lágrimas.

A concorrente acrescentou: «A gala de hoje foi muito forte e acabar assim não dá para mim. São desafios que eu se calhar não estou preparada para os enfrentar», disse ao Mestre.

«Isto é tudo muito duro e eu não sei se consigo ficar. Não sei mesmo», sublinhou. «Eu não estava à espera de reagir assim. Não estava mesmo. Se calhar eu pensava que isto ia ser bem mais fácil do que é», acredcentou, sendo depois tranquilizada pelo Mestre.

Na mesma noite, também Lívia Ferreira mostrou vontade de desistir. Em conversa com Jandira Dias, a concorrente revelou: «Eu vou desistir do programa amiga». Na sala do Mestre, Lívia desabafou: «Não consigo sentir o meu espirito leve, começo a sentir saudades de eu mesma».

«Mesmo pela questão da família, tenho muitas saudades», disse a Jandira que a confortou: «Eu não consigo substituir, mas eu não te deixo sozinha. Você é capaz», disse a colega.

Lívia acrescentou: «Eu não entrei bem aqui. Não estou bem e nós temos que estar. Neste momento só me sinto bem se voltar às minhas bases, eu sinto muita falta, não consigo mais (...) sou muito ligada a eles», afirmou a chorar compulsivamente no colo de Jandira.