Big Brother Famosos: recorde os looks dos ex-concorrentes na Festa de Verão TVI

Com a aproximação da Festa de Verão TVI 2024, inspiramo-nos nos looks de anos anteriores. Prepare-se para mais uma noite inesquecível e fique atento às novidades sobre o evento que se aproxima. Quem serão os convidados este ano? Quem terá os looks mais ousados? Estamos ansiosos para descobrir!

Os segredos de cada look na Festa de Verão de 2023:

Recorde-se que a Festa de Verão de 2023 contou com a presença dos ex-concorrentes do "Big Brother Famosos”. Nesta noite de alegria e boa disposição estiveram presentes Marco Costa, Liliana Almeida e Bruno de Carvalho, Catarina Siqueira, Bruna Gomes, Fernando Semedo, Marta Gil e Nuno Homem de Sá.

Recorde a conversa entre João Montez e Catarina Siqueira:

Outra figura pública que se destacou nesta celebração de 2023 foi Sandra Felgueiras. A jornalista, que nos habituou a looks sempre extraordinários, repletos de classe e elegância (como na Gala do Dança com as Estrelas ou na dos 31 Anos da TVI), surgiu, em 2023, com um macacão de verão, repleto de estilo e cor. Recorde o look na fotografia: