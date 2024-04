David Maurício: as fotos mais sensuais do concorrente que 'parte corações' no Big Brother 2024

David Maurício é um dos concorrentes do Big Brother 2024 e não tem deixado ninguém indiferente.

O concorrente tem estado no centro de algumas polémicas na casa do Big Brother, seja pela sua proximidade com Daniela Ventura ou pelas brincadeiras com Gabriel Sousa.

Fora do programa, David Maurício arranca suspiros nas redes sociais. Percorra a galeria de imagens e veja as fotos mais sensuais do concorrente.

Conheça melhor David Maurício:

David Maurício, 22 anos. Alverca do Ribatejo

O David tem 22 anos e trabalha como comercial na empresa fundada pela família. Diz ser muito competitivo e confessa que adora dar nas vistas.

Sempre preocupado em manter uma imagem cuidada, é muito regrado na sua alimentação e fervoroso no desporto.

Foi pai recentemente, mas entra na casa do Big Brother descomprometido e disposto a tudo, para levar o prémio para casa.