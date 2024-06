Márcia Soares insurge-se indignada com expulsão de David Maurício: «Merecias sair pela porta grande»

David Maurício: as fotos mais sensuais do concorrente que 'parte corações' no Big Brother 2024

Estamos na reta final! A apenas três dias da última gala do Big Brother 2024, David Maurício foi o último concorrente expulso desta edição do reality show, no Especial de dia 27 de junho, com Claúdio Ramos. Após o anúncio em direto, com 30%, o concorrente de Alverca do Ribatejo ‘morreu na praia’ e ficou fora do leque de finalistas, atualmente composto por Inês Morais, Daniela Ventura, André Silva e Fábio Caçador.

Após abandonar a casa mais vigiada do país, têm surgido várias reações!

Através das stories da sua rede social pessoal, a comentadora e ex-concorrente do BB2023, Márcia Soares deixou a sua reação à expulsão de David e escreveu: «Não concordo… Sem dúvida que merecias sair pela porta grande no domingo» Veja aqui: