Sandrina Pratas descai-se e revela o sexo do bebé! Veja o vídeo e saiba o sexo do primeiro filho da ex-concorrente

Sandrina Pratas já escolheu a madrinha do filho e é uma ex-concorrente do Big Brother! Descubra quem

Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother 2020, está grávida pela primeira vez e tem partilhado vários pormenores da gravidez através na sua página de Instagram, bem como nas presenças que tem marcado em vários programas da TVI. Apesar de nunca ter partilhado qual é o sexo do primeiro filho, há dias a ex-concorrente revelou os dois nomes escolhidos para o primeiro filho: Mateus, caso seja menino e Ariel, caso seja menina.

Recentemente, a ex-concorrente preparou-se para viajar para o Brasil de férias e fez questão de partilhar o momento antes do embarque. Foi nesta partilha que Sandrina Pratas se descaiu e revelou o sexo do bebé. A alentejana partilhou um vídeo seu e do namorado, Lucas Santos, onde confessou estar nervosa pelo facto de esta ser a sua primeira viagem. Foi neste momento que a ex-concorrente poderá ter revelado o sexo do bebé quando disse: «Estou a morrer. E a minha bebé também está a morrer. A minha bebé já está aqui aos saltos», referindo-se ao bebé no feminino.