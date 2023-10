Cristina Ferreira anuncia grande novidade no Big Brother: «A casa ganha novos habitantes». Saiba tudo

O Diário do Big Brother terminou com Cristina Ferreira a anunciar uma grande novidade. A casa do Big Brother recebe novos concorrentes já no próximo domingo. «Há uma grande novidade para domingo. A casa ganha novos habitantes. Vão entrar novos concorrentes. Resta saber como», declarou a apresentadora.

Neste diário do Big Brother, foi salvo um dos concorrentes. Francisco Monteiro ficou a salvo da expulsão. Veja o momento:

Tal como é habitual, o diário de Cristina Ferreira teve também a eleição do melhor jogador da semana. Francisco Monteiro, Márcia, Francisco Vale e André foram os escolhidos. Após a prova, foi Francisco Vale a arrecadar os 2500 euros. Veja aqui o momento: