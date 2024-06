O Big Brother tomou uma decisão drástica em virtude de os concorrentes continuarem a não respeitar as regras. No final da gala deste domingo, ficamos a saber a decisão drástica tomada pelo soberano.

Todas as nomeações desta noite foram consideradas inválidas. Como tal, todos os concorrentes estão em risco de ficarem nomeados, com exceção do líder, André Silva.

Veja no vídeo as reações de espanto dos concorrentes e do público em estúdio.