Flávio Furtado confronta Mariana: «Estavas preocupada com ela ou querias cavar uma cova bem funda para ela se enterrar?»

Bruna Gomes revela casal favorito do «A ex-perência»

Depois de ter integrado o leque de comentadores do programa A Ex-periência, Bruna Gomes vai juntar-se a Flávio Furtado para comentar as galas d’O Triângulo, durante as próximas semanas.

O anúncio foi feito por Flávio Furtado nas redes sociais, que escreveu “Vai ser bonito vai” na descrição da publicação.

Bernardo Sousa não perdeu tempo e mostrou imediatamente o seu apoio a este novo desafio da companheira: «Vai vai 🔥», comentou o piloto.