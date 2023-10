Onde é que se compra um chapéu para um casamento real? Entenda a tradição

Os convidados do casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança já estão a chegar ao Palácio Nacional de Mafra e há algo que salta à vista. As convidadas estão a usar chapéus. Este detalhe no look faz parte do protocolo real, que determina que todas as mulheres devem usar chapéus em ocasiões oficiais. Sendo o dia de grande festa, este será o acessório dominante.

Esta regra real é anterior a 1950, está relacionado com a regra da altura que ditava que as moças das classes altas não podiam mostrar os cabelos em público. Hoje essa regra já não se aplica, mas o uso de chapéu continuou a vigorar até aos dias de hoje nos eventos onde estão presentes membros da realeza.

Perguntamos às convidadas do casamento real da infanta Maria Francisca de Bragança onde tinham comprado os chapéus. As respostas são variadas. Há quem tenha comprado no ateliê Joana Marrecas ou no El Corte Inglês. Várias convidadas não quiseram dizer ou não se lembravam das lojas.

