Sandrina Pratas, ex-concorrente do Big Brother, trocou as alianças este sábado, dia 29, com Lucas Santos. Foi através do Instagram, que alguns convidados têm partilhado registos da cerimónia.

Iury Mellany, amiga do casal, partilhou nas suas redes sociais um vídeo onde se pode ver o recém casal a trocar as alianças e ainda o belíssimo vestido da noiva.

Veja aqui: