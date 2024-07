Visivelmente mais magro, AGIR, filho de Helena Isabel, deixa fãs em choque: «Que diferença»

14 jun, 21:56

AGIR acaba de lançar um novo trabalho e os seguidores não ficaram indiferentes, nem à música, nem ao novo visual.

Visivelmente mais magro, AGIR, filho de Helena Isabel, tem deixado muitos fãs em choque com as suas mais recentes fotos, no Instagram: «Que diferença👏👏👏👏», «Onde está o OUTRO Agir??? Só vejo metade😮» ou ainda «AGIR Fiquei sem respiração. O que aconteceu? Agir, tu estás menos de metade, atenção não te fica mal, até ficas mais alto, mas foi tratamento, ou vais também para a Capa da "Men's Health"?» - foram apenas algumas das reações visíveis nos comentários.

Recorde-se que o artista é fruto do casamento da atriz com Paulo de Carvalho e é casado com Catarina Gama, desde 2017, que também se tem mostrado muito orgulhosa.

«ESPINHOS is out 🫀e eu não podia estar mais orgulhosa com este regresso do @agirofficial. É inspirador o teu amor pela música e a forma brilhante como executas a tua arte. Sabes muito bem o que queres, és minucioso nos detalhes mas nunca esqueces o coração. Estarei sempre ao teu lado para te aplaudir de pé, meu amor. Estás perdoado das horas infinitas passadas no estúdio.» - escreveu na publicação feita nas redes sociais, a propósito do lançamento.

Bernardo, mais conhecido como AGIR, é um dos nomes mais conceituados atualmente no mundo da Música, pelos temas que compõe para si e para outros artistas famosos. Na entrevista que deu ao Goucha, em janeiro de 2022, Helena Isabel não escondeu o orgulho no filho, pelo homem que se tornou e pelo percurso que tem feito, profissionalmente.

Helena Isabel, que começou a sua carreira no pequeno ecrã em 1969, tem integrado o elenco de vários projetos de sucesso da ficção da TVI, como Todo o Tempo do Mundo, Sonhos Traídos, Ana e os 7, Morangos com Açúcar, Mundo Meu, Ilha dos Amores, Fascínios, Flor do Mar, Sedução, Louco Amor, Jardins Proibidos, A Impostora, Valor da Vida, Amar Depois de Amar (que pode ver, ou rever, agora na TVI Ficção) e, mais recentemente, Para Sempre, Quero é Viver e Queridos Papás, que pode ver atualmente em exibição.

Veja as imagens que deixaram muitos fãs do artista em choque, na galeria em cima.