Cristina Ferreira 'aquece' redes sociais com fotografia em fato de banho «sexy e confortável»

Cristina Ferreira lançou uma novidade da sua coleção e partilhou uma fotografia que 'incendiou' as redes sociais. «Novidade Cristina Collection. O fato de banho sexy e confortável da minha colecção. Já disponível online», escreveu na legenda da publicação partilhada no Instagram.

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI somou muitos elogios com a publicação: «Musa»; «Fantástico look, belo, magnifico, espetacular»; «Maravilhosa»; «Lindíssima»; «Sempre lindinha», foram alguns dos comentários dos seguidores anónimos.

Para além destes, também figuras públicas comentaram a sua publicação com emojis de chamas, como, por exemplo, a atriz Dânia Neto e o moderador do TVI Extra e comentador, Flávio Furtado. Também o ex-concorrente d'O Triângulo, Ângelo Dala, questionou: «Um avião ou um helicóptero?».

Veja a publicação na íntegra aqui: