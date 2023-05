Visitas inesperadas e uma expulsão indesejada: Saiba tudo o que vai acontecer amanhã!

A uma semana da final, Cristina Ferreira anuncia os nomeados e deixa tudo no ar...

O diário de amanhã d'O Triângulo vai ser ainda mais especial, uma vez que Cristina Ferreira irá visitar a casa mais vigiada do país e um dos concorrentes será expulso do jogo, a apenas uma semana da grande final.

A novidade foi avançada no diário desta segunda-feira, por Mafalda Castro: «Amanhã há um diário especial, Cristina Ferreira vai entrar na casa e um dos concorrentes vai ser expulso», revelou.

«E ainda, a menos de uma semana convidados vão entrar e eu tenho a certeza que as reações vão ser surpreendentes», sublinhou a apresentadora, dando a entender que a visita de Cristina Ferreira não será a única.

Por isso já sabe, motivos não faltam para não perder esta emissão muito especial, amanhã, terça-feira, dia 23 de maio, a partir das 18h, como sempre na TVI.