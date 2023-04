Passar uma noite no quarto secreto com Isa Oliveira? Veja a sugestão de Domingos Terra!

LIVE com Domingos Terra: «Eu sinto que prejudiquei a Isa no jogo...»

Domingos Terra enfrenta dilema: «Ganhar O Triângulo ou o coração da Isa?». Veja as repostas do ex-concorrente

Domingos Terra foi o concorrente expulso na gala passada e esteve em direto na página de Instagram oficial d’O Triângulo com a repórter digital Mafalda Oliveira. Durante a conversa, o ex-concorrente esclareceu o que sente por Isa Oliveira e confessa que já sente saudades da colega.

«Enquanto a Isa não sair, não me vou dar a conhecer a mais nenhuma mulher. Quando a Isa sair, Deus queira que comece a nascer um amor», garantiu o ex-concorrente.

«Tu voltarias à casa?», questionou a repórter digital Mafalda Oliveira.

«Claro que sim! Ainda estou na esperança de ir uma noite à casa… Ou jantar ou passar uma noite no quarto secreto. Ou então, entrar dentro da casa, jantar com a Isa e passar a noite no quarto secreto», sugeriu Domingos.

Na entrevista exclusiva para o digital da TVI, Domingos Terra já tinha demonstrado a vontade de ter a oportunidade de passar uma noite no quarto secreto com Isa Oliveira: «Acho que essa noite que ia ter com a Isa no quarto secreto ia dar para falar o que eu queria e o que eu transmitir queria transmitir para ela. Acho que ia deixá-la confortável para ficar o resto do programa», explicou.