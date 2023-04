Domingos Terra garante que só teve uma mulher na vida e Goucha dá resposta hilariante: «Eu não tive nenhuma!»

LIVE com Domingos Terra: «Eu sinto que prejudiquei a Isa no jogo...»

Domingos Terra: «Foi a única mulher com quem tive relações sexuais»

Esta quinta-feira, Domingos Terra, o último concorrente expulso d’O Triângulo, esteve presente no «Goucha», onde deu a conhecer a sua história de vida e falou sobre a sua experiência no programa.

Durante a conversa, o ex-concorrente recordou a forma como conheceu a mulher, que afirma ter sido a primeira e única mulher com quem se envolveu em toda a sua vida. Apesar de várias pessoas não acreditarem, Domingos fez questão de reforçar e recebeu uma resposta hilariante de Manuel Luís Goucha: «Eu acredito… Não tive nenhuma!», reagiu o apresentador, em tom de brincadeira.

Apesar da separação, que aconteceu recentemente, Domingos reconhece a importância que o relacionamento teve na sua vida.

Dentro da casa d’O Triângulo, Domingos teve uma ligação muito forte com Isa Oliveira e os dois foram apontados como um possível casal desde as primeiras semanas do programa. Após a expulsão, o ex-concorrente garante que está cá fora à espera da colega e demonstra interesse em conhecê-la melhor.