Filha de Joana e Eduardo Madeira estreia-se como atriz

Joana Machado Madeira, que participou em «Festa é Festa», encantou os seus seguidores ao partilhar, no seu perfil de Instagram, no passado dia 13 de maio, um vídeo da filha mais velha, Leonor, fruto do casamento com Eduardo Madeira.

A atriz e humorista não podia estar mais orgulhosa: "A Leonor estreou-se hoje na peça de teatro “O Principezinho” com adaptação e encenação brilhantes do professor @ruijorgealeixoflora. A Leonor será e deverá ser o que ela quiser, mas hoje, aos 9 anos, provou que é uma actriz incrível. Quase uma hora em palco e com a enorme responsabilidade de nos contar uma das melhores histórias de todos os tempos. Ter-se a sorte de se ser o principezinho uma vez na vida, como nos disse o @jose_c_lobo, é uma honra. Coube-lhe a ela. Parabéns a todos, parabéns @leonordemachadomadeira minha pequena grande actriz. ❤️", escreveu na legenda.

Veja aqui os vídeos:

Recorde-se que o casal tem uma outra filha, mais nova, Carolina, e que Eduardo Madeira tem ainda um filho, Rodrigo, de 22 anos, que já 'dá cartas' profissionalmente, como sushi man.

Veja o que o ator disse sobre o seu papel de pai e a relação que mantém com dos 3: