Veja as fotos de Francisca Cerqueira Gomes de férias com a família

Francisca Cerqueira Gomes, a atriz que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», partilhou com os seus seguidores do Instagram fotos das suas férias no Algarve com a família. De relembrar que a atriz e também modelo, é filha da apresentadora Maria Cerqueira Gomes.

As fotos da atriz foram muito elogiadas pelos seus seguidores, contudo o que chamou mais à atenção foi o vestido lindíssimo que a atriz tinha vestido.

Na caixa de comentários podemos ler alguns como: "Bellísima", "De onde é o vestido? 😘", "Lindaaa", "O pierre tem muita sorte", "Gorgeous. Love these pictures" e "The dress is so beautiful".

Veja as fotos que Francisca Cerqueira Gomes partilhou e aproveite para percorrer a galeria que preparámos para si.