Flávio Furtado apanha susto na gala d'O Triângulo: «Quase que o via morrer em direto»

Eu nunca: As respostas «sem papas na língua» de Flávio Furtado!

Cristina Ferreira brinca: «Quase que via o Flávio morrer em direto»

A gala deste domingo d'O Triângulo foi marcada por emoções fortes, muitas surpresas, entradas e saídas de concorrentes, mas também por um momento insólito e inesperado do comentador Flávio Furtado.

Na abertura da segunda parte do programa, Cristina Ferreira deu conta de que Flávio Furtado se tinha engasgado, poucos segundos antes de irem para o ar.

«Era termos entrado um minutinho mais cedo e quase que via o Flávio morrer em direto», brincou a apresentadora. «Já passou? Foram duas mulheres que o salvaram: a Susana (Dias Ramos) e a nossa Joaninha», acrescentou.

Flávio Furtado explicou de seguida o que aconteceu: «Vocês já engoliram um rebuçado de mentol? Isto é a energia daqueles três a querer calar-me», disse referindo-se aos três primeiros expulsos da casa ontem (Marina Pinto, Jéssica Pereira e André Silveira).

Apesar do susto, acabou por correr tudo bem e o momento ainda valeu umas fortes gargalhadas: «Uma vez que não deu na televisão não se preocupem, que os senhores fotógrafos fizeram o favor de tirar a fotografia e portanto estará durante a semana na imprensa», disse Cristina Ferreira entre risos.

«A pessoa morre e a outra ri-se», brincou ainda Flávio Furtado. «Se tivesses morrido não me estava a rir», respondeu a apresentadora, no meio de gargalhadas. Veja tudo no vídeo em cima.