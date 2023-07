Há 44 min

Chegou o grande dia da Festa de Verão da TVI! As estrelas da TVI voltam a reunir-se para celebrar e este ano o cenário é o SUD em Lisboa, com o rio Tejo em cenário de fundo. Veja aqui as fotos de todos os looks e da passadeira vermelha, que está a ser recheada de glamour e elegância.

Percorra a galeria e veja tudo desta noite memorável!