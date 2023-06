Cristina Ferreira revela sobre aniversário do filho: «Foi sair à noite pela primeira vez»

Cristina Ferreira arrasa em jantar do final de gravações dos Queridos Papás! Veja o look

Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, estiveram nesta terça-feira, dia 6 de junho, na parte da manhã, a conduzir uma emissão especial dedicada aos Santos Populares. Já na reta final da primeira parte do programa, Manuel Luís Goucha juntou-se aos colegas.

Enquanto os três apresentadores estavam à conversa, Cristina Ferreira fala do aniversário do filho Tiago, que completou 15 anos no passado domingo, dia 4 de junho. A apresentadora atirou: « Fez anos domingo e nenhum de vocês me deu os parabéns, só para saberem».

Neste seguimento, Cristina Ferreira aproveitou para dizer ainda: «Ele fez 15 anos. Foi ao baile de finalistas e foi sair à noite pela primeira vez, chegou a casa às 3:20 e eu ouvi o portão a bater e disse assim ‘pronto’…».