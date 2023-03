Isa Oliveira e Domingos Terra discutem por causa de um avião de apoio: «É melhor cada um ficar no seu canto». Saiba tudo aqui!

Esta terça-feira, 29 de março, Isa Oliveira e Domingos Terra receberam um avião dos fãs que destacava a cumplicidade entre os dois: «Conexão de milhões. Nosso orgulho», podia ler-se na faixa que sobrevoou a casa.

O concorrente de Oliveira de Azeméis não gostou da mensagem: «Eu bati palmas para o avião e agradeço. Mas e se a nossa intenção seja passar que não queremos que passem esses aviões… Agradeço o avião, agradeço a todos os meus fãs que mandaram um avião, mas não é um avião que vai mudar aquilo que eu sinto pela Isa», começou por explicar.

Isa Oliveira não ficou agradada com reação do colega e atirou: «Também não é uma coisa má, não precisas de estar aí ofendido. Parece que ficas muito ofendido com isso, leva com uma coisa boa».

Domingos respondeu irritado: «Mas sabes o que é que eu sinto? Se não sabes o que eu sinto, não sabes se me sinto ofendido ou não».

«Tu tens noção do que estás a fazer e eu tenho noção do que estou a fazer, não precisas de estar na defensiva e ao contra-ataque. Parece que estás bué incomodado», acrescentou a jovem de Lisboa.

«Isso para mim disse-me muito de ti. Acima de tudo, eu respeito o que tu sentes e, se tu sentes isso, genuinamente acho melhor afastarmo-nos um bocado aqui dentro. Não estás a saber lidar as coisas (…) É melhor cada um estar no seu canto, porque tu não sabes aceitar isso», sugeriu Isa.