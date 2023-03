Jandira Dias reage às críticas sobre o seu relacionamento: «Era bom se fosse por euros…»

Entrevista exclusiva com Jandira Dias: «Entrei com o objetivo de ajudar a minha família e foi isso que me tirou de lá»

Jandira Dias abandonou O Triângulo no domingo passado e esteve, esta terça-feira, 29 de março, em direto na página de Instagram do programa com a repórter digital Mafalda Oliveira. Durante a conversa, a ex-concorrente respondeu a questões dos seguidores e fez um balanço da sua experiência no programa.

Nos comentários do live, um dos espectadores questionou as intenções de Jandira com o marido: «Tu e o teu marido, também foi real? Euros ou sentimento?», escreveu.

«Não escondo nada nem devo nada a ninguém», começou por dizer.

«Pode ser que um dia saibam…», respondeu o marido de Jandira, Jorge Dias, que estava a assistir à conversa.

«Era tão bom se fosse por euros, faz tanta falta!», disse em tom de brincadeira.

«Mas não é, é mesmo por amor. Sabe aquela pessoa que você encontra, aquela cara-metade que só de te olhar sabe que você quer. Um dia quando encontrares saberás o verdadeiro sentimento que eu estou a falar», esclareceu Jandira.