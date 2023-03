Jandira conta como foi o reencontro com os filhos: «Desatei a chorar…»

Jandira Dias abandonou O Triângulo no domingo passado e esteve, esta terça-feira, 29 de março, em direto na página de Instagram do programa com a repórter digital Mafalda Oliveira. A ex-concorrente respondeu a várias questões dos seguidores e fez um balanço da sua experiência no programa.

Durante o direto, um dos espectadores questionou a ex-concorrente sobre o reencontro de Jandira com os dois filhos: «Como foi a reação dos teus filhos quando chegaste a casa?»

«Quando eu encontrei os meus filhos e o meu menino quando me viu, ele não parava de gritar… Deu um abração forte», começou por responder.

A ex-concorrente revelou que ficou muito emocionada por voltar a receber o afeto dos filhos: «Eu sou uma pessoa muito afetuosa, adoro mimos! Eu adoro quando o meu marido me põe a mão no rosto porque eu sinto segurança, conforto… A minha filha nunca me fez isso e ontem ela fez isso, eu desatei a chorar!», confessou.

«Era uma sensação de amor puro e eu amei», acrescentou Jandira.