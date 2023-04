Joana d'Albuquerque tem novo amor? Ex-concorrente mostra-se no jacuzzi com companhia especial

Joana d'Albuquerque mostrou-se com uma companhia especial num momento íntimo, levantando assim rumores de que este seja o seu novo amor, após ter terminado a relação com Bruno Savate.

Na sua página de Instagram, a ex-concorrente do «Big Brother» partilhou uma fotografia onde surge no jacuzzi com o músico Nuno Barreiros, que é apontado como sendo o seu novo namorado.

Na caixa de comentários, são vários os seguidores a elogiar a fotografia e Joana d'Albuquerque pela partilha que fez. Veja em baixo a imagem partilhada pela ex-concorrente: