Kelly Medeiros recorda dia em que soube do autismo do filho: «Fiquei 15 dias a chorar»

Kelly Medeiros: «Tenho mais medo do mundo para com o meu filho, do que da condição do meu filho»

Kelly Medeiros, ex-concorrente d’«A Quinta», esteve no programa «Goucha», da TVI e contou a história de vida, recordando a maternidade e os grandes desafios que esta lhe deu.

«Era o maior sonho da minha vida ser mãe. E fui mãe mais velha, com 34 anos, nasceu o Luca. Correu tudo bem, no final tive uma pré-eclampsia que me obrigou a parar, mas o parto correu bem, nasceu com 3.760 kg, a coisa mais linda do mundo», começou por referir.

Mas depressa os problemas apareceram, nomeadamente o autismo: «Ele foi crescendo com um desenvolvimento normal, mas de repente deixou de falar e por volta dos 8,9 meses começou a perder o contacto visual», contou.

«De repente ele parou, perdi mesmo o contacto visual do meu filho. Imagine o que é chamar 10 vezes e ele não olhar. Começou a brincar encarrilando as coisas, virava o carrinho e rodava as rodinhas, com 1 ano e 11 meses já sabia o alfabeto inteiro», disse alertando para os sinais.

Segundo a ex-concorrente, o diagnóstico surgiu «muito cedo porque eu fui à pediatra, que me disse que ainda era cedo, mas o meu coração de mãe… Marquei uma neuro-pediatra por conta própria e no primeiro instante tive o diagnóstico».

«O meu mundo caiu ali, não sabendo o que era o autismo. Fiquei 15 dias chorando desconsolada, não vou mentir nem romantizar, porque eu sei que todas as mães passam por isso», sublinhou Kelly Medeiros.

A ex-concorrente acrescentou: «É um abalo porque você espera um filho perfeito e aí se depara com uma condição que você não sabe o que é».

«Abre-se uma tampa e você tem que pular no escuro e para um filho, que é o maior amor do mundo. E eu chorei durante 15 dias no sofá e o meu marido a dar-me força, a pesquisar curas, mas não há», rematou.