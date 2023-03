Angie Costa, a Suzy de «Bem me Quer», faz subir a temperatura no Instagram!

Atriz de «Bem me Quer», Angie Costa, surpreende na Moda Lisboa

A YouTuber e influencer digital Angie Costa conquistou o grande público quando deu vida a Suzy Romão, em «Bem me Quer».

Após a novela terminar, foi mãe e agora acaba de lançar uma coleção de biquínis e fatos de banho que está a fazer furor nas redes sociais.

A atriz tem partilhado várias fotos, apresentando os modelos que desenvolveu juntamente com a marca 'rarus', e a sua boa forma física não tem passado despercebida: "Tão lindaaaaa! Sexy Sexy ❤️🔥", "Meuuu Deus 😍🔥" ou "És mesmo uma bela mulher 😍🔥🔥" são apenas alguns dos elogios. Kelly Bailey, com quem contracenou no projeto de estreia na ficção, foi uma das colegas que fez questão de comentar também estas partilhas: "Hot 🔥".

