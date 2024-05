Ao rubro! Catarina Miranda não dá tréguas e arrasa Daniela Ventura: «Andas enrolada (...) Toda a gente vê»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura e Catarina Miranda voltaram a discutir na casa do Big Brother 2024 esta sexta-feira, dia 3 de maio. A discussão teve início na casa de banho e as duas concorrentes trocaram fortes críticas, relembrando ainda situações passadas. Daniela Ventura começou por atirar: «Isto é malícia porque sabe que as câmaras estão apontadas para ela».

Catarina Miranda teceu duras críticas à colega e não poupou nos comentários acerca da relação com David Maurício: «Já te vi aos amassos aqui, debaixo da cama com o David (...) Disseste que eu andava em cima de todos os homens e tu também andas em cima do David (...) A partir do momento em que tu me criticas por estar em cima de homens casados, andas enrolada na cama com o David que toda a gente vê, eu tenho todo o direito de comentar».

Relativamente à religião da muçulmana, Catarina acrescentou ainda questões como: “Diz lá aqui à gente: tu podes fazer isto?“. Daniela Ventura, em jeito de resposta às provocações, atirou: «É inveja ou é sufoco? (...) Tu não tens de pôr em causa as crenças de ninguém».

Catarina Miranda insistiu na sua questão e recordou um comentário de Daniela sobre as suas cuecas "sujas" a meio de uma gala do programa, acrescentando ainda: «Tu não tens razão», Em resposta, Daniela afirmou: «Eu estou super tranquila, não é a tua religião e não é a tua fé. Eu não me enrolo com o David, Portugal sabe. Nunca beijei o David».Perante a resposta de Daniela, Catarina Miranda desmentiu: «Enrolas sim! [Portugal] não sabe porque a produção não mostra as imagens. Não estamos a falar de beijos, estamos a falar de amassos. Eu acredito que vocês deram um beijo».

A discussão continuou e Daniela questionou perante as afirmações: «Serviste de colchão? Se quiseres, da próxima vez eu chamo-te para confirmares». A concorrente mostrou-se também indignada: «É que é sempre arroz, está com inveja se calhar. Estou farta da miúda, coisa invejosa, coisa pequena».