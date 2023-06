Kelly Bailey declara-se a amigo especial: «Amo-te muito»

Nesta terça-feira, 6 de junho, Kelly Bailey usou as redes sociais para assinalar o aniversário de um grande amigo. Nas stories do seu perfil do Instagram, a atriz partilhou várias imagens com o amigo, com algumas mensagens, como "Amo-te" e "muito.

Veja aqui:

Recorde-se que a atriz está grávida e que o bebé é fruto da relação com Lourenço Ortigão, por quem se apaixonou durante as gravações de «A Herdeira», em 2017.

Kelly Bailey fez sucesso em várias novelas da TVI, como «A Única Mulher», «Prisioneira» e «Bem me Quer», e neste momento está a fazer furor na série portuguesa da Netflix, «Rabo de Peixe».