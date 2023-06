Kelly Bailey exibe barriga de 8 meses em vestido justo

Kelly Bailey publicou no passado dia 10 de junho, em InstaStories, duas fotografias onde surge com um vestido bem justo, exibindo as suas novas "curvas".

A atriz, que está com o namorado, Lourenço Ortigão, a gozar uns dias de descanso na Comporta, partilhou ainda com os seguidores do seu perfil no Instagram, um conjunto de fotografias onde se mostra com um top bem curto e uns calções de ganga desabotoados, conquistando vários elogios, nos comentários:

"És TÃO perfeita!!!!!!", "Tas tão bonita", "Uma Deusa Maaaãe" e "que barriguita linda", foram apenas alguns.

Veja tudo na galeria em cima e espreite ainda algumas das fotos mais recentes de Kelly Bailey.

Recorde-se que os atores se apaixonaram durante as gravações da novela «A Herdeira», onde fizeram par romântico, dando vida a Luz e Vicente. Fique a conhecer outros casais que foram "alvo do cupido" nos bastidores da ficção, aqui.