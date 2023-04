Mafalda Diamond duramente criticada depois de se referir a Bárbara Parada como «a outra»! Saiba o que aconteceu

Na noite desta segunda-feira, 17 de abril, os dois ex-concorrentes do Big Brother estiveram em direto no Instagram, juntamente com Diana Lopes e Afonso Vaz e receberam vários comentários com ataques por parte de alegados seguidores de Bárbara Parada.

A certa altura da conversa, Mafalda Diamond dirigiu-se a Bárbara Parada como «a outra». Esta expressão não foi bem interpretada pelos seguidores, que fizeram questão de se manifestar contra a ex-concorrente.

«Mafalda és tão falsa, hipócrita, invejosa, mimada, invejosa, ressabiada, provocadora, snob… tens a p*ta da mania. Quem és tu para te referires da Bárbara como a “outra”? Pois ninguém…», escreveu uma seguidora na mensagem enviada à ex-concorrente.

«Compreendo a inveja.. Tu nem aos calcanhares lhe chegas. A Bárbara tem postura, tem educação, tem carácter, tem maturidade etc. Brilha sozinha não precisa de mais ninguém. És muito falsa porque não foste tu que disseste que não te importarias de dar umas voltinhas com o Miguel?», pode ler-se ainda.

«Não foste tu que disseste q ele era do Algarve e ela do norte, que não iria dar em nada? No entanto, se fosse para ti não haveria problema. Também agora ficarias conhecida com a atual do ex de Bárbara. Ficavas com os restinhos. Não foste tu que falaste mal do Miguel quando saíste? Que não te davas com essa gente? Pois… a memória é curta e seletiva.. Minha cara, a mim nunca me enganas-te. Cresce!», disse ainda.

Mafalda Diamond partilhou a mensagem recebida nas redes e escreveu: «Bom dia a todos, estava eu a chegar à faculdade e deparei me com esta mensagem mesmo antes de entrar numa frequência, recomendo! (continua no prox story)».

«A Rita Sousa cuja fotografia de perfil é uma praia e não tem seguidores decidiu dar me assim um conjunto de elogios logo pela manhã :) Ainda ontem falamos sobre isto em live, mas vou voltar a pronunciar me sobre o assunto», garantiu a ex-concorrente.