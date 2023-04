Isabel Cardinali submete-se a procedimento estético no rosto! Veja as imagens

Isabela Cardinali parabeniza pessoa especial com partilha de fotografias do casamento. Veja aqui

Esta segunda-feira, 17 de abril, Isabela Cardinali partilhou com os seguidores que se submeteu a um procedimento estético para corrigir algo que a incomodava no rosto.

«Já há muito tempo que o meu queixo (ou falta dele 😂) me andava a incomodar. Comecei a ver algumas soluções sem ter de recorrer a nada que envolvesse uma cirurgia ou que me deixasse vulnerável», começou por revelar.

A ex-concorrente da Casa dos Segredos garantiu que o objetivo não era «alterar quase nada a naturalidade e a expressividade» do rosto e confessou: «Nunca quis mudar nada na minha cara e não me sinto bem nem confiante em alterar as minhas expressões (que adoro)».

Na legenda do vídeo partilhado, Isabela explicou detalhadamente em que consistiu o procedimento a que se submeteu: «Coloquei ácido hialurónico nesta região que, basicamente, é algo natural no nosso corpo e que desaparece com o tempo (que era algo importante para mim, porque, caso não gostasse, teria remédio). O resultado ficou super natural e, finalmente, não me incomoda mais as fotografias de perfil em que aparecia mais lábio do que mandíbula. Até os meus lábios parecem mais naturais e menos exagerados. Perguntam-me sempre e, posso responder por aqui, os meus lábios são naturais e este foi o meu primeiro procedimento estético».

No final, Isabela Cardinali ainda brincou: «A minha cara de pânico era porque estava cheia de medo».