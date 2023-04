Mafalda Rodiles mostra o rosto do filho recém-nascido e confessa: «Sei que algo em mim mudou»

Mafalda Rodiles sobre trabalhar no Brasil: «Viras as costas e és a portuguesa»

No dia 15 de abril de 2023, Mafalda Rodiles, a atriz de 40 anos que deu vida a Carlota em «Morangos com Açúcar», foi mãe. A atriz deu à luz em casa o filho António, fruto do relacionamento com Gustavo Santos, escritor de 45 anos.

Três dias depois do bebé ter nascido, a atriz mostrou, pela primeira fez, o rosto do filho e fez um desabafo: «No passado dia 15 de abril, vivi o dia mais mágico da minha vida, ao lado do homem que mais amo. Durante as contrações, lembro-me de pensar: “aproveita porque é o teu último parto e vai ser rápido”. Lembro-me de olhar para o Gustavo e de pensar na sorte que tenho em ter este homem ao meu lado, que sempre me apoiou incondicionalmente e que viu, pela primeira vez, um filho seu a nascer.

Emociono-me só de pensar em tudo o que vivemos naquela noite, aqui em casa. Queria tanto passar por isto. Imaginei-o tantas vezes. Sentia e sabia que seria perfeito e, por isso, nunca tive dúvidas nem medos nem culpa alguma. E foi ❤️.

Cada parto é um renascimento. É uma janela única que abre não só a possibilidade de curar muitas feridas e sombras passadas como, também, nos oferece uma chave para curarmos o nosso próprio nascimento.

O amor puro e incondicional destes novos seres que chegam às nossas vidas, têm uma capacidade ímpar de nos fazer evoluir e tornar melhores pessoas.

E, por isso, seja em casa, no hospital ou no sítio que for, a única mensagem que quero passar desde esta bolha de amor onde me encontro, é que as mulheres merecem e têm de ser respeitadas e celebradas no momento mágico de darem à luz.

O parto não é uma operação, não é uma ato médico, não é o salvamento de um bebé.

É o milagre da vida a acontecer!

E esse bebé que está a chegar, merece ser recebido com todo o amor e respeito, nasça ele onde for; pois ele não é só mais um, ele é único, é o nosso filho.

No minuto em que o António nasceu, nasceram, então, uma nova mãe e um novo pai; nasceu uma nova família, um esplendoroso Para Sempre!

E isso é a coisa mais linda do Mundo ❤️.

Hoje, mais do que nunca, sei que algo em mim mudou e sei, também, que apesar dos vários trabalhos e vidas que já vivi, trabalhar com partos e com mulheres é uma das minhas grandes paixões.»

De relembrar que António é o primeiro filho em comum do casal. A atriz é ainda mãe de um menino, Martim, e de uma menina, Mel, fruto do casamento terminado com o realizador de novelas brasileiro Edgar Miranda. Gustavo Santos, por sua vez, é pai de dois rapazes, Xavier e Salvador, fruto da relação terminada com Sofia Lima.

Veja a fotografia do pequeno António: