Margarida Corceiro emociona-se com mensagens dos amigos próximos

Matilde Breyner é a nova mentora do «Cabelo Pantene - A Competição»

Margarida Corceiro estreia-se como apresentadora no «Cabelo Pantene – A Competição»: «Quando penso num apresentador, penso numa pessoa séria. É um cargo importante!» - partilha Margarida entre risos.

A atriz admite que manteve a notícia de que seria a próxima apresentadora em segredo durante algum tempo: «Contei à minha família, contei à minha amiga que vive comigo, apenas a pessoas muito próximas...».

Os apresentadores do «Dois às 10» aproveitaram o tema da conversa para surpreender a atriz com mensagens de parabéns pelo novo cargo. Veja o vídeo para a ouvir as bonitas palavras dos melhores amigos de Margarida Corceiro.

Recorde-se que as inscrições para participar na quinta edição do concurso já terminaram. O programa que promete grandes mudanças, competição e intensidade estás prestes a chegar ao seu ecrã.