Filha de Maria Sampaio acompanha atriz ao «Somos Portugal» e derrete o público!

Caetana Luís no Somos Portugal

A atriz de «Festa é Festa» admitiu numa «story» do Instagram que estava bastante nervosa por regressar ao palco do programa da TVI: «Estava muito nervosa ao início, mas logo depois, com a energia familiar de toda a equipa fui-me soltando e tentando ser só eu».

Maria Sampaio, que mostrou várias imagens do «backstage» ao longo do programa, acrescentou ainda: «Foi um domingo muito bem passado. Obrigado Castanheira de Pêra por todo o amor que recebi! Eu e a minha família que esteve comigo sempre em bastidores».

A pequena Caetana Luís, filha de Gonçalo Cabral e Maria Sampaio, acabou de completar 6 meses: veja aqui a publicação da mãe para marcar esta data importante.