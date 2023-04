Rita Pereira fica intrigada com comportamento inconveniente: «É muito abusado!»

Do outro lado do mundo, Rita Pereira confessa: "Estamos malucos!"

Rita Pereira levanta a ponta do véu sobre «Morangos com Açúcar»: «Os ensaios são diferentes»

Rita Pereira, a atriz que deu vida a Maria em «Quero é Viver», partilhou um vídeo no passado dia 19 de abril, onde é incomodada enquanto está a fazer umas compras on-line.

A atriz mostra o momento em que está tranquila no sofá de sua casa a mexer no seu computador, e de repente o seu cão salta para cima do seu colo a pedir atenção. A artista fica intrigada com a situação e diz para o cão que este é muito abusado: «És abusado, muito abusado!». Contudo, é uma dona muito babada, pois no fim do vídeo acrescenta: «És abusado de lindo!».

Veja o vídeo e percorra a galeria que preparámos para si.