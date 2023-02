Marta Cardoso faz procedimento estético no roso! Veja as diferenças

Marta Cardoso, aos 45 anos, submeteu-se a um «tratamento com toxina botulínica», com duração média de quatro a seis meses, conforme se pode ler na página de Instagram da clínica, onde foi realizado o procedimento.

No vídeo partilhado, vê-se o procedimento a apresentadora foi submetida. O tratamento suaviza «as rugas de expressão das três regiões do terço superior: frontal, glabela e 'pés de galinha».

De acordo com as informações divulgadas pela clínica na descrição do vídeo, este procedimento é definitivo e os resultados são visíveis ao final de dez dias.