Pai adotivo detido por abusar sexualmente dos filhos menores em Moura

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 31 anos, no concelho de Moura, pela suspeita da "prática de vários crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual, cometidos contra duas crianças, por si perfilhadas", revelou esta força em comunicado.

As agressões sexuais terão ocorrido "em períodos distintos, entre 2023 e 2024", quando se encontrava a sós com as crianças de 4 e 6 anos.

A situação foi denunciada por uma familiar das vítimas e a PJ começou a investigar de imediato para recolha de provas e detenção do agressor.

O detido foi presente a tribunal e ficou em prisão preventiva.