Homem suspeito de abuso sexual de filha menor em Gaia

Um homem de 33 anos é suspeito de crimes de abuso sexual da sua filha, de 14 anos, em Vila Nova de Gaia. Foi detido pela Polícia Judiciária e irá aguardar julgamento em prisão preventiva.

Desde a altura que os pais se tinham separado, tinha a criança 6 anos de idade, que esta não via o pai. Mas, “após vários anos sem contacto com a vítima", ele "decidiu, recentemente, aproximar-se e reatar uma relação familiar, acabando por vir a praticar atos sexuais de relevo com aquela”, esclarece em comunicado a PJ sobre o arguido.

Segundo as autoridades, os abusos não foram uma situação isolada, tendo vindo a estender-se desde janeiro.

Sem antecedentes criminais, o detido foi presente a primeiro interrogatório judicial no sábado, ficando sujeito à medida de coação de prisão preventiva.