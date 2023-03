A lista com os 100 nomes de sacerdotes no ativo suspeitos de terem abusado sexualmente de menores, e que foi entregue aos bispos portugueses na última sexta-feira, tem nomes de padres já mortos. Um dos casos ocorreu na Diocese de Aveiro, cujo bispo recebeu um envelope com os nomes de três alegados abusadores em funções. “Dois estão mortos e há vários anos”, revela à CNN Portugal Manuel Rocha, vigário da Diocese de Aveiro, garantindo que essa mesma informação foi transmitida aos elementos da comissão liderada que recolheu os testemunhos e que foi analisar os dados ao arquivo secreto.

Só um dos três padres da diocese de Aveiro que vem na lista entregue aos bispos está no ativo. “Mas o caso desse padre foi arquivado pelo Ministério Público por falta de provas”, explica o vigário-geral, acrescentando que o bispo António Monteiro Ramos pediu entretanto ao Vaticano que analisasse a situação, tendo vindo a confirmação do arquivamento do caso.

Daniel Sampaio confirma que na lista que que a comissão entregou aos bispos pode haver sacerdotes que já faleceram. “Não é possível seguir o trajeto de todos os padres que constam dos testemunhos e, por isso, podem estar na lista padres que já morreram”, diz Daniel Sampaio à CNN Portugal, reforçando, no entanto, que isso não pode “servir de desculpa para não se fazer nada". Segundo o especialista, que integrou a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa, foi “difícil saber” o paradeiro de alguns casos antigos.

Em Aveiro, garante o vigário-geral, a lista só contempla aqueles três nomes. Apesar disso, explica, o bispo de Aveiro quer tomar medidas e convocou para esta quinta-feira uma reunião com a comissão diocesana para que se avancem com regras de prevenção dos abusos sexuais na Igreja.